Korleis blir fotballsesongen?

Sport

Førre veke kunne barn og ungdom endeleg starte opp att med tilnærma vanleg fotballtrening. For spelarar over 20 år gjeld derimot framleis forbodet mot kontakttrening, så sant du ikkje representerer ein klubb i toppfotballen. For breiddefotballen er håpet no at kontakttrening skal bli tillate frå 15. juni.