- To fantastiske år

Sport

– Dette har vore to heilt fantastiske år, med utruleg mange kjekke folk. Eg er veldig imponert over det flotte miljøet som er i Bergsøy handball og klubben elles. Eg er heilt klart takksam for alle opplevingane eg har fått ta del i som trenar, seier Buchardt i ein kommentar til Vestlandsnytt.