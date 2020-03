- Ja, denne helga vart det gåsehud

Sport

Denne helga var det duka for to heimekampar for Bergsøy-damene, som for tida kjempar for å unngå nedrykk i 3.-divisjon. På papiret såg det kanskje derfor litt skummelt ut då det var serieleiar Rapp og Kristiansund som var motstandarar. Men det skulle vise seg at Bergsøy var klare for å yte motstand på heimebane.