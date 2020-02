Fire nye år som generalsponsor

Sport

– Dette er den beste generalsponsoravtalen inngått av Bergsøy IL – Fotball nokosinne. Begge partar er svært tilfredse med å kunne vidareføre samarbeidet, og Sparebanken Møre framhevar spesielt den viktige rolla begge partane spelar i lokalsamfunnet, heiter det i ei pressemelding frå Bergsøy.

– BIL Fotball er ein breiddeklubb som jobbar langsiktig og samarbeider godt med andre klubbar i kommunen vår. Vi har følgt utviklinga i Bergsøy, og det er veldig kjekt at vi kan kalle oss generalsponsor for ein slik flott klubb med gode verdiar. Både BIL og Sparebanken Møre bidreg på kvar sin måte til å gjere Herøy til ein god plass å bu og vekse opp i. Saman kan vi utrette mykje meir enn når vi står aleine, slår banksjef Per Ronald Knutsen fast.

Styreleiar i BIL Fotball, Lars Conradi Andersen seier dette:

– Vi har samarbeida svært godt med Sparebanken Møre som vår generalsponsor i 8 år, og det er derfor gledeleg at vi har fått på plass denne nye avtalen. Både innhald og omfanget viser i klartekst at det arbeidet Bergsøy Fotball gjer blir sett på som rett og viktig av Sparebanken Møre.

Tanja Leikanger nyttar samstundes høvet til å gratulere Bergsøy med 75-årsjubileet, som vart feira laurdag kveld.

– Sparebanken Møre vil takke Bergsøy IL Fotball for godt samarbeid dei åtte åra vi har vore generalsponsor, og vi gler oss til fortsettinga. Vi gratulerer Bergsøy Idrettslag med 75-års jubileet, og er glade for å kunne feire året saman med dykk, seier Tanja Leikanger i Sparebanken Møre.