Førre fredag kunne ein i Vestlandsnytt lese at Moltustranda stiller med lag i årets 6.-divisjon. I etterkant av artikkelen har vi fått vite at Moltustranda i år er eit samarbeidslag der også Tjørvåg og Gurskøy er med. Grunnen til at laget går under Moltustranda si fane er ganske enkelt på grunn av at det var dei som melde på laget.