Ingrid Beate Smådal Hide er ny trenar for damelaget

Sport

Bergsøy kunngjorde fredag nyheita på Facebook.

– Det er veldig kjekt at klubben gir meg moglegheita til å ta steget vidare som trenar. Eg har trua på eit år med mykje læring og mange utfordringar, skriv Smådal Hide, og legg til at ho trivst godt i klubben.

20 åringen har alt vore trener i Bergsøy i åtte år, der ho har hatt ansvaret for eit jentelag ifrå dei starta som seksåringar. Ingrid Beate debuterte då i trenarrolla berre 12 år gammal. Elles har ho trenarutdanning, og vore med i trenarprosjektet «Drømmetrenaren» i kretsen. Vidare har ho ambisjonar om å ta b-lisensen som trenar.

– Eg er veldig klar for å ta på meg trenarjobben for damelaget, og er glad for at eg får vere med på å bygge eit lag for framtida, skriv Hide til Bergsøy.

Klubben omtalar ho som ein stor forkjempar for jentefotballen, og rosar hennar store engasjement i klubben på fleire område. Dei ynskjer den unge trenaren lukke til med oppgåva.