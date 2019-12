- Vi trengte denne

Sport

Det har vore stong ut for Bergsøy sine handballdamer denne sesongen. Dei ligg nesten nedst på tabellen og trengde såleis ein liten opptur i helgast to heimekampar. Oppturen let derimot vente på seg på laurdag, då damene fekk måle krefter mot Volda 2. Fram til pause heldt Bergsøy slik sett stand, men i andre omgang rakna det saman. Volda 2 vann overlegent, 33–18. Siv Jensen og trenar Marina Bazzeo er elles klare på at denne kampen var ein dei hadde rekna med å tape, då Volda 2 kjempar på tabelltoppen. Deira fokus var snarare retta mot søndagens andre lokaloppgjer mot Hødd.