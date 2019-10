Den viktige hobbyfotballen

Sport

Vi ser dei springe lett over bana i Fiskarhallen ein halvtime før kampstart. Nokre har allereie vore her ei stund. Det tek litt tid å få varme i kroppen – iallfall for dei eldste karane, som har passert 40 for fleire år sidan. Dei vert ikkje kalla «Old boys» for ingenting. Den offisielle lagtittelen er elles Bergsøy 4, og dei spelar 7-ar-fotball.