– Samspelet er betre

Sport

Etter heile seks veker utan kampaktivitet i serien for Bergsøy sine handballdamer, var det endeleg duka for heimekamp på laurdag. Då tok dei nemleg i mot Klæbu i det som skulle vise seg å bli ein spennande kamp i Herøyhallen. Bortelaget hadde i startfasen litt meir grep om kampen, og leia på det meste med fire mål over heimelaget. Det var likevel ei leiing som Bergsøy tok hand om, etter at Klæbu la om forsvarsspelet sitt ut i omgangen. Då dei fyrste 30 minutta var spelt, hadde heimelaget henta inn det tapte. Stillinga stod då 12–13.