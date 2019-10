– Det er gøy at det står mellom oss

Sport

Etter at Bergsøy berre klarte 1–1 mot Ørsta førre helg, og Volda samstundes banka Norborg/Brattvåg 2 heile 6–0 har Volda opparbeida seg eit forsprang på fire poeng før sesongens nest siste kamp. Det betyr at Bergsøy må vinne begge sine to siste kampar, samtidig som Volda berre kan ta eitt poeng. Eit vanskeleg utgangspunkt for herøyværingane, men likevel langt frå umogleg.