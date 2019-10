Vestlandsnytt sender Volda – Bergsøy direkte

Sport

Bergsøy må vinne fredagens kamp mot Volda om det framleis skal vere liv i opprykksdraumen. Klarer herøyværingane det, vil det vere liv i opprykkskampen heile vegen inn.

– Alt kan framleis skje. Vi har ikkje gitt opp, og reiser sjølvsagt til Volda med mål om å vinne, seier Bergsøy-trenar Frank Sverre Skorpen.

Har funne ut av dei tekniske vanskane

Sendestart på fredag vil vere 18:25, og kampen vil bli kommentert av Stian Langlo Driveklepp.

For dei som såg kampen mellom Hødd 2 og Larsnes/Gursken sist fredag, og let seg irritere over dei tekniske vanskane i byrjinga av kampen, så har vi funne årsaken til problema, og reknar med at fredagens sending vil gå saumlaust føre seg.

Ikkje abonnent?

Kampen vil sendast bak betalingsmur, og ein må vere Vestlandsnytt-abonnent for å sjå han. Er du allereie abonnent, men har enno ikkje ordna deg tilgang til nettavisa, oppmodar vi om at de tek kontakt i kontortid torsdag eller fredag før kampen så alt er i orden før avspark. Du kan sende ein e-post til abonnement@vestlandsnytt.no eller ringe oss på 700 84 400.

Vestlandsnytt kjem tilbake med ei fyldigare før kampen-omtale fredag. Der får vi mellom anna høyre meir frå Bergsøy-trenaren, som også kjem med ei oppdatering på skadesituasjonen inn mot kampen.