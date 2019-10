Laurdagskamp for Bergsøy

Sport

Etter det skuffande 3-1-tapet for Rollon, gjorde Bergsøy jobben då dei vann 3–1 mot SIF/Hessa førre runde. Men ettersom Volda vann 2–0 over LGFK, er det voldingane som toppar 4. divisjon når det står att tre kampar av sesongen. Dei har to poeng meir enn Bergsøy.