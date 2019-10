Bergsøy IL 75 år - Eit tilbakeblikk

For dei unge kunne fritida i krigsåra bli ganske stussleg, ikkje minst for dei som var interessert i idrett. På same måte som nazistane tok mål av seg å skaffe seg politisk makt i landet under den tyske okkupasjonen, prøvde dei òg å få kontroll over idretten.