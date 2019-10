Har lyst på flere maraton

Sport

– Jeg er veldig fornøyd med at jeg klarte å fullføre det som var mitt første og definitivt ikke mitt siste helmaratonløp. For dette ga mersmak selv om jeg fikk erfare at maraton er både langt og hardt, sa Thomas etter at han hadde gjort seg ferdig med 42,2 kilometers løping i hovedstadsgatene og fått maratondebuten litt på avstand.