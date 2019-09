Sport

Etter den imponerande sigeren borte mot Elverum 2 førre laurdag, rakna Bergsøy fullstendig i møtet med botnlaget Storhamar søndag. 30–29 vann Storhamar, etter ein kamp der det ifølgje Bergsøy-trenar Thomas Buchardt hagla av tekniske feil.

Søndag får herøyværingane sjansen til å få skuta tilbake på rett kurs når Charlottenlund 2 gjestar Herøyhallen. Trønderane står med to poeng etter to kampar, og bør vere ei overkommeleg oppgåve for Møre og Romsdal sitt beste handballag på herresida.