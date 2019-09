Heimekampar i både fotball og handball:

Stor sportshelg i vente

Allereie i kveld har både Bergsøy og Larsnes/Gursken heimekamp i fotballens 4. divisjon. Laurdag jaktar Bergsøy-herrane endå ein siger i Herøyhallen, og like etterpå er det duka for sesongstart for handballdamene.