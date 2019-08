- Bur endå meir i oss

Sport

Onsdag reiste Bergsøy sitt herrelag til Borgundhallen i Ålesund for å måle krefter mot Spjelkavik i runde to av cupen. Fyrste målet i kampen gjekk til heimelaget ved Viljar Ødelien, men gleda for heimefansen blei kortvarig. Det tok nemleg ikkje meir enn snaue tre minutt ut i kampen før Bergsøy sat i førarsetet, og mål på mål blei banka inn frå Thomas Buchardt sitt mannskap. Innan dommaren bles i fløyta for fyrste omgang hadde Bergsøy skaffa seg eit komfortabelt forsprang på seks mål med stillinga 10-16.