Larsnes/Gursken låner Hødd-keeper

Sport

– LGFK er glade for å ønske Simon Skeide velkomen til klubben som vår nye keeper. Simon kjem på utlån frå Hødd og har vore på Hødd sitt G16-lag og har også vore med på enkelte av rekruttlaget sine kampar i 4. divisjon i år, heiter det i ei pressemelding måndag.

– LGFK er veldig glade for eit godt samarbeid med Hødd, og vi er godt fornøgd med å få Simon i stallen. Simon har vist seg som ein ambisiøs og seriøs keeper, og ikkje minst som ein fin fyr som glir fint inn i spelargruppa, seier LGFK-trenar Anders Helsem Hoff.

Skeide var i troppen mot Bergsøy, men blei då sittande på benken heile kampen. Kurt Ove Longva vakta målet då.

I dag, måndag, får han derimot debuten i OBOS-cupkampen mot Vanylven.

– Simon Skeide er ein ambisiøs og lovande keeper som vi i Hødd har stor tru på i framtida. Gjennom eit utlån til LGFK i haust vil han få ein særs god kamparena i 4. -div., samtidig som han vil fortsette sin treningskvardag i Hødd, seier Sindre Eid, utviklingsansvarleg for gutar i Hødd.

– Denne type utlån er noko vi i Hødd ser på som ei flott moglegheit for våre unge spelarar. Å få seniorerfaring i ung alder er viktig. Samtidig er det flott at vi nok ein gang ser at samarbeidet med våre naboklubbar er særs godt, og begge parter kan dra nytte av dette, seier Eid vidare.

Bringsvor og Lynge også klare for LGFK

Også Eirik V. Bringsvor og Richard A. Lynge skal spele for Larsnes/Gursken i haust.

Bringsvor har allereie spela eit par kampar, etter ei pause frå fotballen. Lynge er tilbake i LGFK etter å ha spela 7ar-fotball for Emblem dei siste åra.