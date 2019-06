Kjempesigrar i 6.-divisjon

Sport

Det har vore fleire kampar i 6.-divisjon avdeling 2 denne veka. Gjerdsvika/LGFK 2 slo tysdag til med heile 7–1 over Bergsøy 2. Her vart Jens Winsnes dagens mann for heimelaget med tre mål. Dei andre vart scora av Isak Skare Haanes, Henrik Gjerde Sætre, Stian Ristesund og Sveinar Øvrelid. Aron Reite Keyn netta for Bergsøy sine nest beste.