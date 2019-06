- Dette likar eg å sjå

Sport

Dei fyrste ti minutta i kampen mellom Rollon og Bergsøy på Havila Stadion torsdag kveld starta bra for bortelaget, og det såg ut til å bli ein jamn kamp. Men etter snaue 15 minutt, såg vi Bergsøy ta meir tak i kampen. Kampens fyrste mål var det Daniel Jøsok Kvalsvik som stod for, då han steig høgast på ein corner og fekk heada ballen i mål. Berre fire minutt etter, var det Roald Runde sin tur. Spissen finta og smatt seg elegant gjennom Rollon-forsvaret, før han small til med scoring nummer to for Bergsøy. Resten av omgangen hadde Bergsøy ikkje store problem med å halde Rollon i sjakk, det betyr likevel ikkje at bortelaget var heilt ufarlege. Ein situasjon nær Bergsøy-målet om lag halvvegs i omgangen kunne fort ha gitt utteljing for Rollon, og gitt kampen litt meir spenning.