Emblem blei for sterke for LGFK: – Vi tapte fortent

Sport

Sjølv om ballen var relativt likt fordelt mellom dei to laga i første omgang, var det definitivt gjestane frå Emblem som viste seg som det skarpaste laget. Dei tok leiinga 1–0 etter 16 minutt ved Sondre Hamnøy, og auka leiinga til 2–0 då dei fekk straffe etter ein halvtimes speletid. Damian Alin-Constantin sette ballen sikkert til side for LGFK-keeper Ståle Remøy Pettersen. Etter straffescoringa klarte LGFK å skape eit par halvsjansar, men det var fortent at Emblem gjekk til pause med ei 2-0-leiing.