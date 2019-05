Sandssokningane senka Larsnes/Gursken

Sport

Det var ei god ramme rundt kampen på River Plate, sjølv om det overraskande vintervêret til tider gjorde det uhyggeleg både for spelarar, dommarar og publikum. Supporterar frå både Herøy og Sande møtte opp, og Gursken skulekorps sørga for stemning før kampen. Dei gav også melodi til innmarsjen, der vi kunne skimte at spelarar og trenarar hos begge lag var klare for ein krig.