Bergsøy tapte stort for Hødd – må reise langt for bortekamp i NM-kvaliken

Sport

– Før pause var vi eigentleg nummer to i alt. Hødd stilte med sitt beste lag, og vi mangla samtidig sju spelarar, noko som førte til at fleire måtte spele ute av posisjon. Vi prøvde likevel å matche dei, noko som var litt naivt av oss. Spesielt naivt var det å spele same formasjon som Hødd (3-5-2, red.mrk). Det må vi trenarane ta ansvaret for.