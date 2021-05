Kultur

På 17. mai fekk underteikna fylgjande melding frå Lizz alias Lisabeth Brekke Sylthe:

– Har fått med meg barna på Kvamsøy i studio, og spela inn ein song til 17. mai. Eg er berre så overraska over talentet på dei unge her ute at eg tenkte at eg måtte prøve å dele det.

Og dele videoen kan også vi, i ein tidsavgrensa periode.