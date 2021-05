Kultur

– Runde Miljøsenter nyttar nynorsk i arbeidet sitt. Både nettstaden og dei sosiale kanalane senteret er til stades på er prega av godt og klart språk. Vi i Herøy Mållag synest det er av stor verdi at Runde Miljøsenter synleggjer at nynorsk er eit språk som er godt eigna også̊ for verksemder som har nedslagsfelt langt ut over det lokale.