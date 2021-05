Klare for nytt kulturskuleopptak i Sande – rektoren er optimist:

– Same, gode meistringsarenaen

Kulturskuleelevane i Sande gjennomførte nyleg skulebesøk i Gursken og på Larsnes – eit godt eksempel på at kulturskulen no er rusta for eit nytt elevopptak, meiner kulturskulerektoren.