Kultur

Den etter kvart røynde artisten frå Kvamsøya nådde fleire høgdepunkt i fjor: Ho sette personleg streamingrekord, vann Musikkprisen 2020 og vart lista på New Music Friday med låten «Game of Love». Men alt var ikkje berre «fryd og gammen». Å livnære seg som utøvande artist under ein pandemi er for dei fleste i bransjen nesten umogleg. For Lizz forsvann livsgrunnlaget over natta, og ho fortalde openhjartig, mellom anna til Vestlandsnytt, at ho mellom anna hadde selt tre gitarar for å få tak i sårt trengde kroner.