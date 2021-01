Wako til Fosnavåg konserthus

Kultur

Frå fortroppen av den nye bølgja av nordisk jazz har vi Wako, ein av dei mest dynamiske og innovative gruppene på dagens jazzscene. Med omfattande turnéverksemd sidan 2015, har dei finslipt konsertframferdene sine, bygd ein solid fanskare og hausta heider frå kritikarar nær og fjern. Ifølgje Mike Collins (London Jazz News - UK) rår dei over «eit særs personleg og distinkt sound», og lagar musikk som «kan smelta sjølv det mørkaste hjartet» (Bird is the Worm - USA).

Wako har tatt sin stadig utviklande musikalitet og kreativitet med rundt Europa, og attgitt musikken «live» både som kvartett, saman med strykarane i Oslo Strings og saman med trompetvirtuos Arve Henriksen. Omfanget av musikken er alltid nøye justert til publikum, miljø og musikalsk materiale, noko som betyr at konsertane ikkje berre er superlative, men også unike opplevingar. Kort fortalt er Wako ein av dei mest imponerande unge livegruppene i dag.

Individuelt er musikarane òg å sjå i prosjekt som Spellemannsprisvinnar Hegge, Spellemannsnominerte Megalodon Collective, Espen Berg trio (NTNU Ambassadør 2016), Kjetil Mulelid Trio, The Fjords, Kjemilie og Trondheim Jazzorkester & Chick Corea.

Wako er Kjetil André Mulelid, piano, Martin Myhre Olsen, saksofonar, Bárður Reinert Poulsen, kontrabass og Simon Olderskog Albertsen, trommer.