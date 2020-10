Hyllar krigssiglarar og motstandsfolk frå Herøy med eiga teaterframsyning på konserthuset: – Dei er mine heltar

Kultur

«Over havet for fred» heiter framsyninga, og var opphavleg skrive og framført i samband med årets utgåve av Trebaatfestivalen i Ulsteinvik. Manusforfattar Knut Arne Høyvik, som sjølv også spelar i stykket, fortel at historia er fiksjon. Ho har likevel sitt utspring i reelle historier frå Herøy, og er inspirert av den viktige rolla lokale fiskebåtar spelte i motstandskampen under den andre verdskrigen.