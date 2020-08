LIZZ ute med ny låt: – Ei takk til fansen

Kultur

For Kvamsøy-artisten har 2020 på mange måtar allereie vore eit innhaldsrikt år. Så langt har Brekke Sylthe lagt bak seg ei vellukka singel-utgiving med låten «No. 2», som i skrivande stund har over 60.000 avspelingar på Spotify, for å ikkje gløyme at ho i sommar også stakk av med Musikkprisen. No kan sandssokningen føre opp nok eit punkt på årets merittliste ettersom ho i førre veke lanserte sin nye låt «Can`t get enough».