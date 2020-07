Opnar nysatsing i Voldnes-bygget inst i Fosnavåg: – Skal formidle kreativitet

Kultur

I spissen for nyetableringa finn vi Anita Reite Onen og Joanna Pawliczuk, begge kunstnarar. Reite Onen har det som hobby, medan Pawliczuk har det som levebrød og er utdanna i faget. Vi møter dei medan dei er i gang med oppussingsarbeidet av dei gamle, rustikke fabrikklokala dei okkuperer på bakkenivået under FOA. I september planlegg dei å opne det som blir ei allsidig lita lokalbedrift her. Stikkorda er galleri, atelier, læringsarena og kunstbutikk.