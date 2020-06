Bø og Sande sanitetsforeining med fotogåve til sjukeheimane i Herøy:

– Dette set vi stor pris på

Sjølv om koronaen sette ei bremse for årets eldre-cruise har Bø og Sande sanitetsforeining likevel bestemt seg for å yte ein innsats for sjukeheimsbuande i Herøy.