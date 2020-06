HerøyLAN og Sparebanken Møre i endå tettare samarbeid:

– Eit heilårsprosjekt

For å markere at HerøyLAN og Sparebanken Møre no har innleia eit tettare samarbeid, inviterte fyrstnemnde generalsponsoren sin til ein spretten «bumperball-kamp» på Havila Stadion førre veke.