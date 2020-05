Kultur

21. april sende Fosnavåg kino Kulturrådet ein søknad om kompensasjon for 292.685 kroner i tapte inntekter som følgje av korona-stenginga. 29. april kom avslaget: « ... beklager å meddele at søknaden er avslått fordi den ikke oppfyller vilkårene for kompensasjonsordningen».