– De skulle høyrt applausen

Kultur

I år er tildelinga tredelt, og summen som vert delt ut er på 50.000 kroner samanlagt. Kven som får den største biten av kaka, har vi vist ei stund. Allereie under showet gjorde nemleg Fosnavågrevyen det klart at delar av overskottet skulle gå til juleballet som ungdomsrådet i Herøy, Frivilligsentralen og Fritidsklubben arrangerer for personar med psykisk utviklingshemming. Dette har vore ein stor suksess og eit tilbod brukarane har vist seg å sette stor pris på. Derfor får dei heile 25.000 kroner av overskotspotten.