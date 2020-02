Syngande fotball-ordførar, vegankost og sytarlag

Kultur

Det var vel knapt ein ledig stol då Fosnavågrevyen, for femte år på rad, inviterte til show og ablegøyer fredag og laurdag på Fosnavåg konserthus. Arrangørgjengen sjølv fortel at det var rift om billettane då dei vart lagt ut. Det tok faktisk ikkje meir enn 20 minutt før fredagsframsyninga var utselt, så ei framsyning nummer to på laurdag var uunngåeleg.