Pilskog-brørne viser sin siste film på heimebane:

– Håper folk vil sjå han

Etter å ha reist frå den eine internasjonale filmfestivalen til den andre og blitt hylla av kritikarar verda over, kjem no Sturla og Are Pilskog endeleg heim for å vise Blåst Film sitt siste filmprosjekt, «Vinterens lengsel».