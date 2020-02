Fosnavåg-songen er ikkje frå Fosnavåg

Kultur

Strofa «For det er Fosnavåg som ligger i en krans av hav» har nok for mange i Herøy vore synonymt med ordet lokalhymne. Naturleg nok var det akkurat derfor også songteksta for ei tid tilbake sidan vart etterspurd i ei lokal diskusjonsgruppe på Facebook, i høve at Bergsøy IL skal feire sitt 75-årsjubileum. Etterspurnaden vart raskt innfridd, men teksta vakte også nærare diskusjon kring songen sitt opphav.