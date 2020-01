– Aller kjekkaste vi er med på

Kultur

Torsdag førre veke jobba Herøy ungdomsråd og Fritidsklubben på dugnad til seint på kveld for å gjere alt i stand til storfest på Herøy kulturhus. Fredag var det nemleg duka for juleball for psykisk utviklingshemma, eller, lat oss i år kalle det nyttårsball. Arrangementet skulle eigentleg gå av stabelen i November, men då hadde det seg slik at bandet Merkesteinane, band for psykisk utviklingshemma, skulle feire 25-års jubileum. Slike hendingar kunne då ikkje kollidere med kvarandre. Derfor vart det tradisjonsrike juleballet flytta til nyåret.