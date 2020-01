Førebur seg til Elton John-konsertar

Kultur

Det er søndag, klokka har nettopp passert 12, og lokalavisa er på veg til gamle Bø skule. Vi har fått tips om at eit kor samansett av medlemmar frå ulike stadar på Sunnmøre har samla seg her i helga. Visst nok førebur dei seg til å bringe musikken til Elton John ut til det sunnmørske publikum. Vi finn ein ledig plass mellom dei mange bilane utanfor det som no er grendehuset for Bø og Sande. Vi stig ut av bilen, og høyrer straks dei musikalske tonane, vakkert og kraftfullt. På veg inn i lokalet blir vi møtt av ei entusiastisk Camilla Kvalsvik Aksnes. Ho forklarar oss kva som går føre seg denne helga.