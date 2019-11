Bles liv i Leikanger kyrkjelydshus

Kultur

Fredagens og laurdagens kunstutstilling med Linda Skogen var meint som ei lita markering for at det i tida framover er planlagt å satse meir på Leikanger kyrkjelydshus. Fram til no har det nemleg vore laber aktivitet på huset, forutan eit møte no og då og julemesser. Det håper styret for huset at det no kan bli ein slutt på.