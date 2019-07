Har kome frå Gjøvik for å synge i koret

Det var heilt klart musikken som var det mest tiltalande for meg då eg såg spelet for tre år sidan.

Kultur

– Det var heilt klart musikken som var det mest tiltalande for meg då eg såg spelet for tre år sidan. Eg kjenner til Svein Møller sin musikk frå andre samanhengar, som i kyrkjekor, og også familien hans. Møller sine komponeringar er generelt veldig fine. Så dette er ein av hovudgrunnane til at eg i år tok ei avgjersle om å ta del i spelet.