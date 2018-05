Thank you for the music!

Nyhende

God stemning frå første sekund

I ein fullstappa konsertsal sit eit forventningsfullt publikum. Sceneteppet går opp, og der står over 120 koristar i nesten heilt autentiske ABBA-kostyme. Både Herøy og Sande er representerte i koret. «Ring, ring» er opningslåten, og stemninga vert sett i første sekund. Og for ein songglad gjeng! Det osar av latter, paljettar, slengbukse og platåsko.

– Det er ein gledas dag! Spesielt sidan vi har høyrt i dag at ABBA gjer comeback på verkeleg. Slik opnar dirigent og musikalsk leiar Erland Dalen. Klassikarane kjem deretter som perler på ei snor, og publikum vert ved fleire høve oppfordra til å vere med å synge.

Solistar og musikarane

Stine Hole Ulla og Maria Holand Tøsse er kveldens hovudsolistar. Dei er ikkje ukjende for sunnmøringar, og dei leverer av beste kvalitet, både med songstemme og utstråling. Møremusikarane stiller med det instrumentale, og alt vert gjort under stødig leiing av dirigent Dalen. Både solistane og dirigenten har glimt i auget, og har mykje humor på lur.

– Money, money må vel vere sunnmøringane sin nasjonalsong? seier Dalen med glimt i auget.

– Kva hadde vel karaoke vore utan Dancing Queen? Berre innrøm det, dykk har alle gjort det, det er eg sikker på, seier Holand Tøsse. Koret stiller også med solistar, og mindre grupper som tek songar åleine. Det er underhaldning frå start til slutt, og den to timar lange konserten går fort.

Kva er ABBA prosjektkor?

Norges Korforbund Sunnmøre er arrangør, og ideen kom for snart 2 år sidan. Å samle songarar frå heile Sunnmøre til eit stort arrangement. Kven som helst kunne melde seg på, så lenge ein er glad i å synge. Dei ville setje grensa til 120 påmelde.

– Den grensa sprengde vi, det vart 122 til slutt, seier Camilla Kvalsvik Aksnes. Ho sit i Norges Korforbund Sunnmøre og er den einaste frå Herøy som er representert i koret.

– Vi har hatt konsert i Brattvåg, Sykkylven, Ørsta, Fosnavåg og i morgon står Ålesund for tur. Overalt har det vore fullt, og i Ålesund har det vore utselt lenge. Det har nok med at ABBA er kjend for alle, det er eit profesjonelt apparat rundt med blant anna god marknadsføring og det er kjende solistar med, seier Camilla.

– Det er uante ressursar i menneskeleg kvalitet, det beste som er å finne på Sunnmøre, seier Erland Dalen. Han har gjort slike prosjekt over heile landet.

Nytt prosjektkor

Arrangøren har allereie planar om eit nytt prosjektkor, som skal ha konsertar i 2020. Dei vil då oppfordre fleire frå Herøy og Sande til å vere med.

Siste song på konserten er som det høver seg :«Thank you for the music». Ei verdig avslutning på ein flott kveld