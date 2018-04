Rydda 2,5 tonn med rot

Nyhende

Sjølv om ryddeaksjonen på Skorpa ikkje blei noko ut av, fekk Herøy vidaregåande skule i samarbeid med Fallgard likevel gjort ei enorm miljøgjerning i regnvêret førre onsdag.

Rydda rundt straumane

Det heile var ein større ryddeaksjon på Bergsøya/Leinøya, nærare bestemt frå rundkøyringa på Hjelmeset og i heile området på Gjertneset, Mjølstaneset og innover Straumane.

Herøy vidaregåande skule stilte med om lag 80 elevar.

– Ungdommen har gjort ein fantastisk innsats for naturen og aksjonen var godt organisert av lærarane deira. Resultatet blei at meir enn 2500 kilo med marint avfall no er levert på miljøstasjonen på Mjølstaneset. SSR stilte velvillig med bil for å frakte avfallet og Herøy kommune kom og med sin lastebil.

Dette seier Bjørn Ove Endresen.

Både industri og privat

Sjølv om regnvêret pøsa ned var det godt å få kome seg ut å rydde, meiner nokre av elevane vi trefte under aksjonen.

– Vi finn bos frå både privatpersonar og industri. Noko som er litt stusseleg er at vi finn rot som også kjem frå andre stadar i verda, fortalde dei.

5. mai er og ein viktig dag

Laurdag 5. mai er den nasjonale ryddedagen, og då håpar Fallgard, Herøy kommune, SSR og Runde Miljøsenter at alle grendelaga er med. Vi veit at mange allereie er i ferd med å organisere rydding i bygdene sine, og vi håpar at alle som kan, stiller opp for bygda si den dagen, seier Arnesen. På den måten kan grendelagsleiarane få organisert folk og gå manngard og rydde strandsonene. SSR vil stille med containerar og sekkar til ryddinga.

Sparebanken Møre, Fokus Rekneskap og Marine Harvest AS vil og gjerne vere med på ryddinga. Marine Harvest stiller Big bags (Storsekkar) òg med arbeidsbåtar som hentar storsekkane på avtalte stader langs fjøra og fraktar dei til kai der containerane står.

Send inn bilete!

Vestlandsnytt har fått invitasjonar om å dekke fleire ryddeaksjonar dei siste vekene, men vi kan diverre ikkje rekke over alle. Vi vil derfor gjerne at folk sender inn bilete og bildetekstar frå ryddeaksjonar.