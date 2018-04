Dette fremma Herøy og Sande på landsmøtet til Frp

Nyhende

I helga hadde Framstegspartiet sitt årlege landsmøte. I alt stilte Møre og Romsdal Frp med 10 delegatar. Herøy og Sande Frp fylde heile tre av dei plassane. Karl-Oskar Sævik og Lovise Nikoline Voldsund frå Herøy, og Kåre Fjørtoft frå Sande. Alle tre var på talarstolen i løpet av helga. I ei pressemelding fortel representantane om sine innlegg.

Religiøs omskjering av jenter

Lovise Nikoline Voldsund, som er nestformann i Møre og Romsdal FpU, heldt eit innlegg om religiøs omskjering av jenter.

– Ingen jenter, verken i Noreg eller andre delar av verda, skal måtte oppleve slike uverdige inngrep. Slike inngrep gir livsvarige smerter og komplikasjonar. Slik skal det ikkje vere, sa Voldsund frå talarstolen.

– Dei eldre må bli representert

Etter at Framstegspartiets seniorgruppe blei nedlagt då Carl I. Hagen gjekk av som leiar, blir det sagt at dei eldre har mangla eit talerøyr inn mot partiet. Sandsokningen Kåre Fjørtoft tok dette opp frå talarstolen. Han ber partiet opprette ei nasjonal seniorgruppe som skal likestillast med FpU.

– Om dei eldre skal vere den ressursen for partiet som dei faktisk er, må vi få stemmerett på årsmøte i fylket og vere representert i fylkesstyra på lik linje med FpU, sa Fjørtoft.

– Eit viktig signal

Landsmøter vedtok ein uttale om å støtte opp om norske sjøfolk.

– Dette er eit viktig signal til stortingsgruppa om kva retning partiet skal gå i kampen for norske sjøfolk. Vi skal ikkje akseptere sosial dumping, heller ikkje til sjøs, sa Sævik.

Resolusjonen som Møre og Romsdal Frp fremma om å utsette utvidinga av fartsområdet for NIS, vart fletta inn i ein felles uttale saman med tilsvarande resolusjonar frå Framstegspartiet i Nordland, Aust-Agder, Vest-Agder, Vestfold og Telemark.

– I staden for å sende ei enkelt bestilling til stortingsgruppa i ei enkelt sak, peiker vi no ut kursen landsmøte ynskjer partiet skal ta i sjøfartspolitikken. Å stoppe utvidinga av fartsområdet for NIS er sjølvsagt ein del av dette, fortel Sævik til Vestlandsnytt etter landsmøtet.

Bjørnar t. Sævik