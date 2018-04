- Utsett utvidinga av fartsområde for utenriksferjer i NIS

Nyhende

– Om dette trer i kraft no, vil ein kunne setje over 700 sjøfolk på land, seier Karl-Oskar Sævik, leiar i Herøy Frp.

Næring- og fiskeridepartementet har annonsert at dei vil endre på fartsområdet for utanriksferjer, slik at ferjer som reiser over 300 nautiske mil frå siste norske anløp til fyrste utanlandske hamn, kan registrerast i NIS. I motsetning til Norsk Ordinert Skipsregister (NOR), som krev norske løns- og arbeidsvilkår, opnar NIS for billeg utanlands arbeidskraft. Argumentet for denne endringa var at Color Line kunne flagge alle sine ferjer til Danmark, og flytte hovudkontoret dit, om dei ikkje fekk ha Kiel-ferjene i NIS. Styrkinga av nettolønnsordninga i førre periode gjorde at det var ikkje lønsamt for Color Line å flagge ut. Difor held ikkje argumenta til NFD lenger mål.

– Framstegspartiet er sjøfolkas parti, og norske sjøfolk skal vere hovudregelen i Noreg. Norsk kvalitet og kompetanse bidreg til god sikkerheit for passasjerar og last, og slik skal det også vere i framtida, seier Sævik og avslutte:

– Ved at Noreg skal endre på fartsområdet for utanriksferjer, blir vi dei fyrste i Norden til å tillate billig arbeidskraft frå utlandet. Framstegspartiet meiner vi må vite konsekvensane av ei slik endring, for ei endring kan vurderast.