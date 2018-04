Vil ha stø kurs for Nerlandsøybrua

Nyhende

Det seier Bjarne Kvalsvik etter at han fekk ein status på situasjonen om Nerlandsøbrua på møtet i fylkestinget tidlegare denne veka.

Fylkesordførar Jon Aasen sa brua som no ligg i planframlegget vil kunne stå ferdig i 2022. Restlevetida for noverande bru har vore anslått til 2022/23.

– Det finst krefter som ynskjer å skuve denne saka endå lenger fram i tid, men eg meiner vi må halde fast på dei vedtak som er gjorde. Det inneber ei bru med same seglingshøgde som i dag, og der dei same tilkomstvegane vert nytta, seier Bjarne Kvalsvik i ein kommentar til Vestlandsnytt.

Han meiner det i framtida nok vil kome smartare og betre løysingar på bygging av bruer, eventuelt også andre kryssingar, men framheld at det no er viktig å få fortgang i saka.

– Rådet mitt er at ein no sluttar med vingling og stadig nye idèar, men satsar på at planane vert gjennomførte slik kommunen og Kystverket går inn for, avsluttar fylkestingsrepresentanten frå Nerlandsøya.

I fleire år har det vore kjent at Nerlandsøybrua og Remøybrua begge er i så dårleg forfatning av dei ikkje kan restaurerast. Gjennom eit forprosjekt har vegvesenet arbeidd med å tilrå ei løysing som erstatning for dagens bruer. Alternative løysingar somhar vore utgreidde er fjelltunnel, senketunnel og bruer med ulike seglingshøgder.

Når det gjeld Nerlandsøybrua har både kommunen og Kystverket har tilrådd ei erstattingsbru som i store trekk byggjer på dagens vegføring, men med ei anna type bru enn i dag. Tilrådinga går på at det framleis skal vere 20 meters seglingshøgde.

Endre Vorren