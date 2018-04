Slurva i starten, men sigra til slutt

Nyhende

- Fyrste del av kampen får vi strykkarakter og slepp inn to mål. Heldigvis har vi Petter Aasen i mål som held att for at det ikkje blir eitt mål til for Ørsta. Litt ut i andre omgang snur det derimot heilt. Vi blir meir kreative og får friske bein inn på bana.

Dette seier Toni Sandanger om den spennande kampen. Han seier det er viktig at Bergsøy klarar å halde flytsona som dei er i. Han rosar karane for sigeren, men er ikkje imponert over fyrste del av kampen.

Bergsøy låg under 1-0 til pause. Litt inn i andre omgang får Ørsta sitt andre mål. Etter om lag 60 minutt snur kampen heilt og Bergsøy viser at dei er godt trente. Bergsøy er klart best på dødballar. I siste del av kampen scorar Bergsøy fire mål.

Sandanger skryt også av Ørsta.

- Ørsta er eit godt lag. Det blir spanande å sjå korleis dei kjem til å hevde seg utover sesongen.

Mål:

Daniel Jøsok Kvalsvik 2-1

Franjo Tepuric 2-2

Håvard Hundsnes 2-3

Høvard Hundsnes 2-4