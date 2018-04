eAvis til alle abonnentar

Nyhende

– Det at vi no lanserer eAvis er fyrst og fremst ei gladnyheit fordi alle no kan lese avisa heilt fersk, i eit samla abonnementstilbod, seier redaktør Endre Vorren.

Heilt enkelt betyr lanseringa av eAvis at papiravisa til vestlandsnytt blir tilgjengeleg digitalt med ein gong ho går i trykken. Abonnentar vil altså kunne logge seg inn på Vestlandsnytt.no og lese avisa allereie måndag og torsdag kveld.

Instruksjonsvideoar:

Opprett brukar: http://bit.ly/opprettbruker

Gløymt passord: http://bit.ly/glemtpassord

Tolmodige abonnentar

Vorren trekkjer spesielt fram lesarar som ikkje bur på Nordvestlandet, som vinnarar.

– Vi er svært imponerte over utflyttarar som har vore lojale kundar av avisa sjølv om det betyr at fredagsavisene må lesast når tysdagsavisa allereie er laga. Eg håpar desse trufaste lesarane no vil få endå større glede av avisa, og trur det utvida tilbodet vil gje oss endå fleire abonnentar, seier Vorren.

For dei som vil spare både kroner og papir vil det også løne seg å berre abonnere på avisa digitalt og ikkje på papir.

Pluss rett rundt hjørnet

Allereie onsdag neste veke vil ein også kunne observere pluss-teikn på fleire artiklar på nettavisa. Det betyr at artikkelen er beskytta med betalingsmur. Abonnentar har automatisk tilgang til slike artiklar etter ein har registrert seg.

– Vi har allereie budd våre lesarar på at dette kjem. Eg trur og håpar våre lesarar har forståing for at vi ikkje kan drive ei «gratisavis», seier Vorren.

Redaktøren ynskjer også å presisere at denne digitale satsinga ikkje vil gå utover papiravisa, som kjem som vanleg.

Slik får du tilgang

For å få tilgang til eAvis og Pluss må ein opprette brukar i noko som heiter SPiD. Dette kan ein opprette med å gå inn på «les eAvis» på Vestlandsnytt.no.

Brukarnamn er e-post-adressa til kunden. Passord bestemmer de sjølve. For å få tilgang er det viktig at avisa får opplyst e-post-adressene dykkar. For å gjere dette kan de ringe kundeservice på tlf. 700 84 400 og trykke på innvalsnummeret for «abonnement». Ein kan også sende ein e-post til abonnement@vestlandsnytt.no. I begge tilfelle er det viktig at kunden opplyser om kven abonnementet står på, e-post-adresse og gjerne mobilnummer.