Skulane planlegg for uendra situasjon

Nyhende

– Oppvekstsjef Øystein Johansen har tidlegare meldt ifrå om at skulane må vere bemanna med naudsynt personell. Det er tilsette, også på leiarnivå, som har søkt på andre stillingar, og vi må berre planleggje ut frå at situasjonen vert uendra.

Det sa fungerande rådmann Oddbjørn Indregård då formannskapet tysdag drøfta den økonomiske stoda i kommunen.

Kommunestyret 23. mai

Høyringsfråsegnene og skulesaka er no til behandling i administrasjonen. Planen er at saka om skulestruktur skal opp i kommunestyret 23. mai. Teoretisk sett kan eit eventuelt vedtak om endringar i skulestrukturen då setjast ut i livet frå hausten om ein handlar umiddelbart etter kommunestyremøtet.

Lokalpolitikarar Vestlandsnytt har snakka med meiner det er svært lite sannsynleg at det vert endringar i skulestrukturen frå hausten av. Likevel er det ikkje slik at skulesaka vert lagt bort.

– Å bemanne skulane med eit atterhald er svært utfordrande. I verste fall kan vi ende opp med mykje ukvalifisert arbeidskraft i skulane, sa Oddbjørn Indregård då framdrifta i skulesaka vart drøfta.

Sterke protestar

Som kjent er det ulike alternativ til skulesamanslåingar i Sande for tida. Eitt alternativ er at Gjerdsvika skule vert lagt ned. Eit anna er at ein av skulane i ytre vert lagt ned. Endå eitt er at begge skulane i ytre vert lagde ned, og at elevane då vert sende til Gursken.

Det har kome til dels sterke protestar mot framlegga om skulenedleggingar.

Formannskapet drøfta tysdag ikkje skulesaka konkret. Det handla om sjølve framdrifta og prosessen med innsparingar i dei to store sektorane.

Bakteppet i denne saka var økonomirapporten i første kvartal. Det syner seg at kommunen er nokolunde i rute rundt i einingane. I pleie/omsorg ligg ein rundt 2 mill. i minus, men på same tid i fjor var det 4 mill. I fjor henta ein seg inn att mellom anna etter at skjønstilskota kom på hausten, og håpet er at ein kjem på rett spor etter kvart, her også.

Urovekkjande trend

Elles er det ikkje så store avvik rundt i einingane. Men inntektsmessig er det eit usikkert trekk: Fondsavkastinga. Kommunen har budsjettert med 2 mill. i avkasting i år, men førebels ligg ein 900.000 kr i minus. Samla minus her er dermed 2,9 mill. så langt i år.

Politikarane ville vite kor langt ein har kome med dei planlagde innsparingane i pleie/omsorg. Indregård kunne svare at ein allereie har effekt her, men reint organisatorisk vil den store endringa først inntreffe 1. oktober, då sjukeheim og heimebasert får éin, felles leiar. Ei ny og uavhengig inntaksnemnd skal også på plass.

– Økonomisk balanserer vi på ein knivsegg, sa Arnljot Muren (Ap).

Einar Ekroll (V) var bekymra over informasjonen om at kommunen baserer drifta delvis på bruk av likviditetslån.

– Økonomisk ser eg at vi ikkje kan slappe av. Då får vi Fylkesmannen «etter oss» igjen, varsla Ekroll.

Han lurte også på om ny avdeling i Haugelia frå hausten er noko som vil belaste budsjettet ekstra. Ordførar Dag Vaagen (H) meinte det er rimeleg grei kontroll over kostnadsbildet i barnehagesektoren no, etter at også Hauemarkja på Larsnes er kommunal, eit trekk som skal gje lågare utgifter her.